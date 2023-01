Burgemeester Frank Streng stopt ermee: wat voor man was hij volgens Medemblik?

Het is 'wereldnieuws' in de gemeente Medemblik als Frank Streng zegt dat een derde termijn er niet meer in zit vanwege zijn gezondheid. Voor vijf jaar was hij de burgemeester: hoe kijkt de samenleving terug op zijn burgemeesterschap?

In 2020 reikte hij een koninklijke onderscheiding uit aan Elly Leeuwrik, vanwege haar grote inzet voor toneelvereniging De Rozenstruik. Bobeldijk: "We speelden toen een stuk waarin ook een burgemeester speelde. 'Ik zie dat mijn collega er ook al is' , zei hij toen. Iedereen lachen, natuurlijk. En hij had een keurige speech voorbereid. Mooie en persoonlijke woorden. Dat deed hij heel goed."

Verenigingsman Ed Bobeldijk uit Midwoud heeft Frank Streng meerdere keren ontmoet. De eerste keer kwam hij naar de Sinterklaas-intocht in Midwoud. "Ik was de spreekstalmeester en maakte grapjes over zijn naam. 'Niet zo streng, burgemeester...'. Dat vond hij niet heel leuk. Maar het was een correcte burgemeester. Hij bleef serieus, viel nooit uit zijn rol."

Ook was Streng de afgelopen vijf jaar dé beschermheer van de harddraverij in Medemblik. Een traditie, weet voorzitter Hans Nipshagen van Prins Hendrik. "Het was ons een genoegen om met hem te mogen samenwerken. De harddraverij stond hoog in het vaandel bij hem", vertelt hij vanuit Saalbach (Oostenrijk). "Hij was er altijd stipt om negen uur en kwam dan halverwege terug voor de prijsuitreiking."

Ook blikt Hans terug op de corona-editie in 2021. Het was nog maar de vraag of het evenement toen door kon gaan. "Terwijl de overheid nog zat te kibbelen, hakte hij de knoop door. 'Ik gebruik mijn lokale bevoegdheid', zei hij toen. Een stoere actie, tegen de stroming in. Hij was héél begaan met onze harddraverij. Begreep de historische waarde ook. Het was een geweldig evenement, waar veel Medemblikkers enorm van hebben genoten. Deze editie zullen wij nooit meer vergeten."

180-jarig bestaan

In september vorig jaar vierde het bestuur 'hun' 180-jarig bestaan. Als eerbetoon schonk de gemeente een bankje, met daarop paarden gegraveerd. Deze staat op de Kwikkelsbrug. Ook daar was Streng bij betrokken. "Hij heeft een vergunning er versneld doorheen gekregen. Hij gaf meteen aan dat de gemeente het onderhoud zou overnemen."

Hans hoopt dan ook dat de nieuwe burgemeester net zo bekwaam is. "We gaan hem missen, het was een hele fijne man. Wij wensen hem een spoedig herstel. Verdrietig dat we zo afscheid van hem moeten nemen."