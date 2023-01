Hulp uit Laren? Overburen lijken ook tegen komst 'horizonvervuiling' in Hilversumse wijk

Vanavond vergadert de gemeenteraad in Laren. Tijdens deze politieke sessie komt Larens Behoud met een voorstel (motie) om als buurgemeente het ongenoegen over de plaatsing van de 40 meter hoge zendmast uit te spreken bij de gemeente Hilversum. De fractie hoopt op voldoende steun van de rest van de partijen zodat Laren bezwaar kan maken tegen het voornemen van het Hilversumse college.

De gedachte is dat ze straks in Laren ook tegen deze torenhoge mast moeten aankijken. Larens Behoud is van mening dat hier dan sprake zal zijn van 'horizonvervuiling' in een gebied dat een open karakter heeft. "De mast zal vanaf het grootste deel van natuurgebied de Zuiderheide zichtbaar zijn en daardoor het illusielandschap aantasten", zo schrijft raadslid Thijmen Jacobse in het voorstel.

Serieus plan

Afgelopen september begon de 'zendmastbal' te rollen in de Hilversumse nieuwbouwwijk. Bewoners werden verrast door een brief waarin werd meegedeeld dat er een serieus plan is om bij de rioolwaterzuivering een zendmast te plaatsen voor een telefoonprovider. Deze enorme paal moet de mast vervangen die nu nog op het Philipscomplex staat. De plek in Anna's Hoeve blijkt in de ogen van het college de meest geschikte plek. Dat is de conclusie na een zoektocht van vijf jaar, zo bleek later.