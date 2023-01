Brand in woning Amsterdam, brandweer heeft moeite om bij het vuur te komen

In woning aan de Herengracht in Amsterdam is vannacht brand uitgebroken. De brandweer spreekt van een complexe situatie: "Het vuur is lastig te bereiken. Meerdere woningen grijpen als een puzzel in elkaar."

De brandweer werd rond 1.43 voor het eerst over de brand gealarmeerd. Het vuur is van buitenaf niet te zien; volgens de brandweer bevindt het zich in de 'wand- en vloerconstructie' van een van de panden. Het is onduidelijk hoe de brand is ontstaan.

Café

Ongeveer tien bewoners hebben hun woning uit voorzorg moeten verlaten. De helft van hen is tijdelijk in een café in de buurt opgevangen, niemand raakte bij de brand gewond. Hoeveel woningen uit voorzorg ontruimd zijn, is niet duidelijk.

Naast brandschade hebben een aantal woningen waterschade van het blussen opgelopen. Ook moeten sommige delen van woningen gesloopt worden om bij de brand te kunnen komen. De brandweer geeft aan dat het hier, voor zover dat kan, "erg voorzichtig" mee probeert te zijn.