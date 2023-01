Gratis boodschappen voor kwetsbare gezinnen bij nieuwe supermarkt in Osdorp

"Je kan zelf kiezen wat je nodig hebt. Men hoeft dus niet veel mee te nemen, er is genoeg", vertelt oprichter Abdelhamid Idrissi. Hij richtte eerder stichting Studiezalen op, waar kwetsbare kinderen in de stad huiswerk kunnen maken. Van daaruit komen gezinnen op de radar die nu welkom zijn in de supermarkt.

Idrissi: "Je ziet toch wel dat veel kinderen in de kwetsbare wijken van de stad niet heel fijn slapen. Het gaat over kansenongelijkheid, het niet hebben van een netwerk, stageplek, maar ook met honger naar bed en honger naar school. Geen gezonde leefstijl omdat fruit en groente te duur is."

Tachtig gezinnen

Voorlopig zijn tachtig gezinnen dagelijks in de supermarkt welkom. Een van hen is het gezin van Brahim, die door schulden en depressiviteit in de problemen kwam. "Heel veel mensen hier hebben schulden, ze kunnen de vaste lasten niet meer betalen, schulden met de energierekening, alles is duur. Het is echt hard nodig en mensen hebben dat nodig en we zijn blij dat deze mensen ons gaan helpen.

Voorwaarde om tot de winkel toegang te krijgen, is dat de gezinnen hulp accepteren. In de supermarkt is op de eerste etage een ruimte ingericht waar persoonlijke gesprekken kunnen worden gevoerd. Idrissi: "Dus elke dag contact en het elke dag hebben over wat heb jij morgen nodig. Dus iemand elke dag sterker maken. Dus we lopen naar boven en voeren daar die persoonlijke gesprekken."

"Komst is revolutie"

De producten worden door verschillende bedrijven en particulieren gesponsord. Burgemeester Femke Halsema, die de supermarkt officieel opende, noemt de komst van de winkel een revolutie. "Ik hoop dat het leidt tot een nieuwe manier van denken over armoede. Als je arm bent in Nederland moet je eigenlijk altijd bewijzen dat je arm bent. In deze supermarkt word je vertrouwd. Je komt hier binnen en je kan hier hele goede producten krijgen. En daarna kan je ook hulp krijgen als je die wil. Dat betekent dat mensen niet door een vernedering hoeven en gewoon hier kunnen komen om een stapje vooruit te worden geholpen."