Borstbeeld voor beroemde Bergense componist Ten Holt: "Het wordt een bedevaartsoord voor fans"

Zijn beroemdste werk 'Canto Ostinato' wordt over de hele wereld uitgevoerd maar componist Simeon ten Holt bedacht het in Bergen, de plek waar hij onlosmakelijk mee verbonden is. Ten Holt, overleden in 2012, zou dinsdag 100 jaar zijn geworden. In museum Kranenburgh werd hij geëerd met een stalen borstbeeld, muziek en een biografie.

Een 'mooi' 'treffend' en 'elegant' portret van Simeon ten Holt. Colette Noël, levenspartner van Ten Holt, is in haar nopjes met het borstbeeld van haar grote liefde. Het stalen portret, gemaakt door Jeroen Henneman (bekend van de Schreeuw voor Theo van Gogh) is een van de hoogtepunten van het eeuwfeest voor de componist.

Volgens Noël werd het wel tijd voor een blijvende herinnering aan Ten Holt in het kunstenaarsdorp. "Het is eigenlijk wel vanzelfsprekend. Hij is hier geboren en een wereldberoemde componist. Er komen mensen vanuit de hele wereld naar zijn huis op bedevaart. Nu hebben ze een plek waar ze kunnen zitten."

Cultureel erfgoed

Burgemeester Lars Voskuil prijst Ten Holt en vindt dat hij hoort bij het Bergens cultureel erfgoed. "Bij erfgoed denk je aan een kunstwerk of een markant gebouw maar soms ontstijgt iemand in reputatie of statuur bijna het persoonlijke, hij wordt een instituut. Zo belangrijk is Ten Holt voor de vernieuwing in de moderne muziek in Nederland en daarbuiten."

Mattijs Koornneef, de kleinzoon van Simeon Ten Holt mocht samen met de burgemeester het beeld onthullen. "Ik vond het een grote eer en heel bijzonder. Het is ook een prachtig kunstwerk. Ik was benieuwd welke tijd van zijn leven ze hebben gekozen voor het portret en dit is uit de beste tijd van zijn leven. Het is hoe ik mijn opa ken en hoe hij eruit zag."

NH Nieuws was bij de onthulling aanwezig, bekijk hieronder de beelden ( tekst loopt door)