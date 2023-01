Studenten van L.A.N.X. sluiten zich op in het Gazen Huis voor het goede doel: "We zijn wel een beetje crispy"

"De stichting staat voor 'Samen Is Niet Alleen'. De stichting is eigenlijk voor arme gezinnen in Amsterdam en wij vonden het wel heel mooi dat het gewoon dicht bij huis is en dat we zoiets kunnen doen voor onze eigen stad.", aldus Isa Broere van L.A.N.X.. Het is niet de eerste keer dat de studentenvereniging op deze wijze geld probeert in te zamelen voor een goed doel. Vorig jaar hebben zij namelijk voor Stichting Qpido, een stichting dat zich inzet voor seksuele gezondheid, ongeveer 6.300 euro opgehaald.

De teller voor de actie loopt intussen ook al aardig op: "We zitten op dit moment over de 1.300 euro als het goed is. Dat is na avond één, we gaan vanavond er gewoon weer keihard tegenaan.", vertelt een van de opgesloten studenten in het Gazen Huis. Dat het af en toe afzien is, is wel duidelijk als er wordt gesproken over de slaapvoorzieningen van de studenten. "Ik heb hierachter op de bar geslapen, dus we zijn wel een beetje crispy."