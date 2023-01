Animatiefilm Knor ontvangt geen nominatie voor Oscar

De film gaat over Babs die voor haar negende verjaardag het varkentje Knor cadeau krijgt van haar opa . Het verhaal is gebaseerd op een kinderboek. Babs is dolblij met Knor, totdat blijkt dat haar opa eigenlijk andere plannen heeft met Knor, namelijk het winnen van de lokale worstenwedstrijd.

De stop-motion film, die in juli in première ging in Tuschinski , won in Nederland wel meerdere prijzen. Zo kreeg de film een Gouden Kalf voor de beste film, beste production design en voor de beste regie.

De genomineerden:

Guillermo del Toro's Pinocchio - stop-motion film van Netflix

Marcel the Shell with Shoes On - Amerikaanse stop-motion film

Puss in Boots: The Last Wish - animatiefilm van Universal

The Sea Beast - animatiefilm van Netflix

Turning Red - animatiefilm van Disney