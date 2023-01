Betonnen plaat van 3 miljoen kilo tegen de A10 Zuid aangeschoven

Projectmanager Zuidasdok Emiel Vergouw: "Het gaat om een dek dat we de afgelopen maanden hebben voorgebouwd. Het wordt deze zomer onder treinspoor 1 geschoven voor de Brittenpassage. Dat is een tweede passage die wordt gebouwd naast de huidige Minervapassage om het station te vergroten."

Om de betonnen plaat een stuk op te schuiven worden vijf zware zogenaamde duwvijzels gebruikt. "Met hydraulische kracht drukken we het dek richting de A10," legt projectleider Geo van Tintelen uit. "Ze grijpen zich op speciale schuifbanen vast en drukken dan met hydraulische kracht naar voren." En zo schuift het dek beetje bij beetje - met zo'n zeven meter per uur - richting de A10.

Rond 12.20 uur lag het zware dakdeel op zijn plek tegen de snelweg aan. Maar hij moet nog een stuk verder, onder de A10 Zuid door. Dat gebeurt deze zomer. En dus gaat de A10 richting Utrecht vanaf zeven augustus negen dagen dicht zegt Vergouw. "Net als afgelopen zomer toen de A10 elf dagen afgesloten was. Toen is er een heel stuk snelweg weggehaald om de fundering te bouwen. Aankomende zomer halen we de A10 wederom helemaal weg. Dan schuiven we de betonnen plaat eronder en dan gaat de A10 weer open. En rijden we over dat betonnen dek heen."

De werkzaamheden maken deel uit van het miljardenproject Zuidasdok, waarbij de A10 Zuid wordt verbreed en ondertunneld en station Zuid wordt vernieuwd en uitgebreid. In 2036 moet alles klaar zijn.