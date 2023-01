Bijna alle lessen vervallen morgen op St. Michaël College vanwege lekkage

De meeste leerlingen van het St. Michaël College in Zaandam hoeven morgen niet naar school. Er is vandaag een lekkage uitgebroken in de middelbare school. De voorspelling is dat het nog wel even gaat duren voordat dit is verholpen.

"Op dit moment verwachten wij dat het probleem voor morgenochtend niet is verholpen", valt te lezen in een brief vanuit de school naar alle ouders. Met als gevolg dat morgen alle lessen zijn uitgevallen, behalve voor havo 5 en vwo 6.

De lekkage is aangetroffen in de fundering van de school. Dat maakt het lastig om het probleem snel op te lossen. In de brief valt te lezen dat er in samenwerking met de gemeente Zaanstad met groot materieel gewerkt wordt aan het repareren van de waterleiding.

Of er na morgen nog meer lessen zullen uitvallen, is nog niet bekend.