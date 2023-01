Onrust bij nieuw puntensysteem voor sociale huurwoningen: "Ik daal in de ranking"

Robin de Jong leidt een zwervend bestaan, Na zijn scheiding is hij dakloos en zwerft hij van bank naar bank. Omdat zijn ex en kind nog in Purmerend wonen zoekt hij een huis in de buurt, maar daar is hij niet alleen in. Sinds kort is er een nieuw systeem waardoor mensen die echt een huis nodig hebben sneller aan de beurt moeten komen. Maar dat werkt voor hem niet goed. "Met het nieuwe systeem zie ik de wachtlijsten alleen maar langer worden."

Punten

Met het nieuwe systeem kan je op verschillende manieren punten verzamelen. Hoe meer punten je hebt, hoe hoger beter je kans voor een woning. Door je inschrijvingsduur bouw je één punt per jaar op. Door vier keer per maand te zoeken kan je ook één punt per maand verdienen. Maar ook door je persoonlijke situatie (bijvoorbeeld een scheiding) kan je punten krijgen. Met dit systeem moeten actief woning zoekende een betere kans krijgen.