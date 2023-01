Boekvernietiging kost gemeente 150.000 euro: "Dit is niet uit te leggen aan Amsterdammers"

150.000 euro. Dat bedrag is de gemeente kwijt aan het opnieuw drukken van het boek Onder de Amstel. "Dit is niet uit te leggen aan Amsterdammers", vindt CDA-raadslid Diederik Boomsma. "Het geld klotst hier niet tegen de plinten."

Het boek had in december vorig jaar uit moeten komen, maar zo ver kwam het niet. Reden daarvoor is dat de samensteller van het boek, oud-stadsarcheloog Jerzy Gawronski, in opspraak is gekomen. Tegen Gawronski liep sinds begin vorig jaar een integriteitsonderzoek. Het zou gaan om grensoverschrijdend gedrag dat niet seksueel van aard was, zeggen betrokkenen tegen NRC.

Privacy betrokkenen

De gemeente wil vanwege de privacy van betrokkenen niets zeggen over de inhoud van de meldingen. Gawronski's naam stond prominent op de voorkant van het boek, dat gaat over de archeologische vondsten tijdens de aanleg van de Noord/Zuidlijn. Het boek wordt nu opnieuw gedrukt, zonder Gawronski's naam op de kaft.

"Het is toch ongelofelijk, hoe verzin je het? Dat de gemeente 50.000 euro gaat uitgeven aan belastinggeld om vierduizend boeken te vernietigen", zegt Boomsma, die raadsvragen voorbereidt. "Amsterdam moet overal op bezuinigen, dat geld kunnen we echt beter besteden."