Jansen ligt niet wakker van blessure De Wit: "Vervanger halen heeft geen prioriteit"

Pascal Jansen kan morgen in het eredivisieduel tegen Go Ahead Eagles sowieso geen gebruik maken van Dani de Wit. De middenvelder uit Bovenkarspel is voor langere tijd uitgeschakeld met een voetblessure. Zonder De Wit zal AZ moeten zien te winnen in Deventer, om zo bovenin te blijven meedraaien. "Dromen van de titel mag altijd"

Pascal Jansen ligt niet wakker van de blessure van Dani de Wit - NH Sport/Frank van der Meijden

Naast De Wit zijn ook Sam Beukema, Bruno Martins Indi en Sem Westerveld nog niet fit genoeg om te spelen. Verder heeft Jansen de beschikking over een gehele fitte selectie voor de lastige uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles, de nummer tien op ranglijst. "Ze hebben een hele goede reeks. Elf wedstrijden al ongeslagen. Ze hebben het goed voor elkaar en het is denk ik een goed moment om elkaar te treffen", aldus Jansen over de tegenstander van morgenavond.

"We moeten meer controle krijgen over wedstrijden. Als dat lukt, dan doen we aan kansvergroting" AZ-trainer Pascal Jansen

Gezien de stand op de ranglijst en het vertoonde spel van de afgelopen weken, kan je stellen dat het goed gaat bij de nummer twee van de eredivisie. Jansen: "Wij zien nog genoeg punten om onszelf te verbeteren. Zo ook weer uit het duel tegen Fortuna Sittard. We moeten meer controle krijgen over wedstrijden. Als dat lukt, dan doen we aan kansvergroting." Het duel tussen Go Ahead Eagles en AZ begint morgen om 18.45 uur in Deventer.

AZ-trainer Pascal Jansen over de aankomende tegenstander Go Ahead Eagles - NH Sport/Frank van der Meijden