Wordt na 5 jaar duidelijk waarom Sumanta is gedood door de man van wie ze zwanger was?

Vijf jaar na de dood van Sumanta Bansi komt Horinees Manodj B. vandaag in hoger beroep voor de rechter. De man bij wie Sumanta in huis woonde en van wie ze voor haar verdwijning in 2018 zwanger was. Vorig jaar veroordeelde de rechter B. tot 15 jaar cel.

Sumanta kwam in 2016 naar Nederland om er te studeren. Ze woonde in bij het gezin van Manodj B. in Hoorn. Met hem kreeg de vrouw (22) een geheime relatie. Een eerste zwangerschap laat ze onder druk afbreken. Maar nadat ze in 2018 opnieuw in verwachting is, wil ze het kind houden.

'Ik ging dwars door haar hart, dood, klaar'

Op 18 februari 2018 verwijnt Sumanta van de aardbodem. Niemand weet waar ze is. Al snel komt Manodj B. in beeld. In afgeluisterde gesprekken door de politie biecht hij zijn daad op: "Ik ben met dat ding dwars door haar hart gegaan, dood, klaar". Toch blijft de man tijdens de rechtszaak ontkennen betrokken te zijn bij haar verdwijning.

Ondanks dat Sumanta dan nog niet gevonden is, wordt Manodj B. juli vorig jaar veroordeeld tot 15 jaar cel voor het doden van de vrouw. Ook het feit dat hij er niks over wil zeggen, wordt hem zwaar aangerekend. Direct tekent hij hoger beroep aan.

Bekijk hier de reportage over de rechtszaak tegen Manodj B. Tekst gaat onder de video verder.