Opnieuw monsterfile op A9, mensen uitgestapt langs snelweg

Er is een ongeluk met twee auto's gebeurd ter hoogte van Zijkanaal C. Daarbij zijn de slachtoffers gewond geraakt. Hoe het met ze gaat, is nog niet bekend. Een ambulance is aanwezig. Op dit moment is er maar één rijbaan open. Rijkswaterstaat verwacht dat het verkeer rond 16.45 uur weer normaal kan gaan rijden.

Het verkeer staat al zeker een uur muurvast. Er staan ook mensen langs de kant van de weg, die het lange wachten in de auto zat zijn. Dat bevestigt een NH Nieuws-verslaggever die in tegengestelde richting reed. Volgens de verslaggever is de sluiproute, langs de N232, ook ramvol.

Vanmorgen ook al file

Vanmorgen stond er ook een ellenlange file op de A9 van maar liefst 19 kilometer tussen Uitgeest en knooppunt Rottepolderplein. Die werd toen veroorzaakt door een ongeluk en een pechgeval.