Twee explosies in twee dagen in de Zeilstraat: "Wat moet er gebeuren voor er ingegrepen wordt?"

Na twee explosies in nog geen twee dagen zijn de bewoners in en om de Zeilstraat in Amsterdam-Zuid er wel klaar mee. Een verhuurbedrijf voor gereedschap en machines, en het naastgelegen café waren doelwit. "We voelen ons hier niet echt meer veilig. De politie of burgemeester mag hier harder in optreden."

Zeilstraat - NH Nieuws

"Ik zag de houtsnippers voor het raam vliegen", vertelt een man die boven de zaak woont die vannacht geraakt is. Hij wil, net als veel andere straatbewoners, niet op camera zijn verhaal doen. "We weten niet goed wat er speelt namelijk, dus dat is misschien te risicovol." De schade in de ramen van het verhuurbedrijf zijn nog goed te zien. De eigenaar van de winkel kwam vanochtend naar de winkel nadat ze via AT5 hoorde dat er weer een explosie in de straat was. "We hebben niets van de politie vernomen, en ook de pandeigenaren wisten nog helemaal niets."

"Er gebeurt hier zo veel, ik vraag me af wat er uiteindelijk allemaal aan de hand zal zijn" overbuurvrouw

"Onze zaak was al een tijdje dicht", vertelt de eigenaar. Door personeelstekort is het filiaal al even gesloten. "Het moet een foutje zijn geweest. Ik denk dat het de eerste keer niet goed is gegaan", denkt ze. "En dat ze dachten: we doen het nog een keer." Een vrouw die tegenover het café woont heeft ook het idee dat het wel eens verband met elkaar zou kunnen hebben. "Maar dat is speculeren, ik heb natuurlijk geen idee." Of er een verband is is nog onduidelijk, daar doet de politie nog onderzoek naar. "Maar wat ik wel weet is dat dit café altijd pas laat open gaat en er dure auto's voor de deur staan. Er gebeurt hier zo veel, ik vraag me af wat er uiteindelijk allemaal aan de hand zal zijn."

Mogelijke sluiting Het café was de avond na de explosie open zoals altijd. "Ik voel me hier niet meer veilig nu. Ik vraag me af wat er nog moet gebeuren voordat het café echt gesloten wordt." Het politieonderzoek loopt nog, dat moet worden afgewacht voordat de burgemeester een besluit neemt, vertelt een woordvoerder van burgemeester Halsema.