Gevaarlijke oversteekplaats basisschool in Midwoud, ouderraad pleit voor zebrapad

Al langere tijd strijdt de ouderraad van basisschool De Koet in Midwoud voor maatregelen bij de oversteekplaats richting de hoofdingang. Langsrijdende auto's in combinatie met overstekende kinderen zorgt daar voor een gevaarlijke situatie. Een zebrapad zou uitkomst moeten bieden. "Je moet er niet aan denken dat er iets ernstigs gebeurt met zo'n kleintje."

Hij heeft een motie ingediend die ervoor moet zorgen dat het zebrapad er gaat komen. Daarnaast wil hij dat de beplanting die het zicht voor overstekende jeugd ontneemt, wordt verwijderd. Over de motie wordt op 16 februari in de gemeenteraad gestemd.

Hart van Medemblik-raadslid Niels de Waal was vorige week vrijdag aanwezig. “Op dit moment is de kans groot dat het een keer misgaat. Dat mag niet gebeuren.”

Midwouder Antoinette Sinnige is voorzitter van de ouderraad van De Koet. "Onze vorige directrice heeft zich er ook al druk over gemaakt, maar dat is nooit op iets uit gelopen. Ik snap niet zo goed waarom daar nog geen zebrapad ligt. Het is een rare situatie, waarbij auto's voorrang hebben. Sommige auto's stoppen als ze kinderen zien, anderen rijden door. Met een zebrapad zou alles duidelijk zijn. Je moet er niet aan denken dat er iets ernstigs gebeurt met zo'n kleintje."

Dit is een bericht van de gemeenschappelijke Westfriese nieuwsredactie

