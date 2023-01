Vier jongens aangehouden voor 'vergisoverval' Weltevredenplein Haarlem

Vier jongens zijn vandaag gearresteerd in het onderzoek naar de gewapende overval op een woning aan het Weltevredenplein in Haarlem. Ze zitten vast en worden komende vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

De overval werd gepleegd op woensdag 19 oktober vorig jaar. Rond tien uur 's ochtends werd er bij de woning aangebeld en drongen twee mannen naar binnen. De bewoners werden met een vuurwapen bedreigd. Een van de bewoners raakte daarbij lichtgewond. De overvallers gingen er in een auto vandoor. De daders vielen in eerste instantie een andere woning aan het plein binnen, maar hadden zich blijkbaar in het huisnummer vergist.

Jonge verdachten

De vier verdachten zijn een 19-jarige Haarlemmer, een 17-jarige jongen uit Den Haag, een 18-jarige Rotterdammer en een 19-jarige man uit het Limburgse Stein. Ze werden in hun woning aangehouden, de politie deed daar ook huiszoekingen en nam er diverse spullen in beslag.

Het viertal zit in alle beperkingen vast. Dat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaten en verhoorders. Vrijdag worden ze voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die bepaalt dan of het voorarrest wordt verlengd.