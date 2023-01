Verbod op haard en benzineauto voor nieuwbouw Huisduinen blijft: “Het is of dit, of niets”

Geen open haard en geen benzineauto. Het plan voor 9 nieuwe woningen aan de Tillenhof 2 in Huisduinen is aangenomen door de gemeente Den Helder, inclusief het verbod op een open haard en bezit van een benzineauto voor toekomstige bewoners. Het college liet weten dat woningbouw zonder een dergelijke milieumaatregel in zijn geheel niet mogelijk zou zijn. Daarop kozen veel partijen eieren voor hun geld.

Om deze reden werd er op het laatste moment tóch geen amendement ingediend door PvdA en Behoorlijk Bestuur, zo schrijft Regio Noordkop. Eerder waren de partijen dit wel van plan.

Volgens de PvdA zou het verbod ingaan tegen het recht op privacy van de bewoners. Ook was er volgens de partij sprake van willekeur omdat bezoekers van de woningen en gebruikers van de nabijgelegen parkeergelegenheid bij wijze van spreken met een oude dieselauto mogen aankomen. Ook GroenLinks en de Stadspartij lieten zich kritisch uit over het plan.

Op vragen van Fractie Pastoor reageerde het college maandagavond als volgt: "Met alleen beperking van het hebben van een open haard of pelletkachel en het wel kunnen hebben van een fossiele brandstofauto zijn maximaal 4 woningen mogelijk. Als naast het niet toestaan van open haard of pelletkachel de fossiele brandstofauto niet wordt toegestaan stijgt het maximale aantal woningen naar 40. Kortom, beide beperkingen zijn voor de ontwikkeling van Tillenhof 2 noodzakelijk."

Hierop liet PvdA fractievoorzitter Jan de Leeuw tijdens de raadsvergadering weten dat door zijn partij aangekondigde amendement niet ingediend zou worden. Liever iets dan niets, zo leek het devies. Wel was hij kritisch op de gang van zaken. Volgens De Leeuw verdient het niet de schoonheidsprijs dat het college dergelijke stikstofmaatregelen verstopt in een stedenbouwkundig plan. Hij had liever eerst een bredere discussie gevoerd.

Het CDA was pragmatischer: "Het alternatief van deze maatregelen is niks. Het is ook niet meer relevant wat wij in den Helder vinden van stikstof, het is een opdracht vanuit de provincie en het Rijk."