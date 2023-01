Willem combineert ondernemen en zorg op zijn 'pindakaasboerderij'

"Ik vond het gelijk hartstikke lekker", vertelt Willem aan NH Nieuws. Dat smaakte gelijk naar meer. Begin 2013 begon hij met ondernemen: kraampje regelen, etiketten laten maken en potten verkopen. "Toen ging het meteen heel snel", herinnert hij zich nog. "Binnen een jaar verkochten we zo'n honderd potten per week."

Na het lezen van het artikel begon Willem te experimenteren met een zak pinda's, gewoon in de keuken. Een paar zakken en een gebroken staafmixer later lukte het de Venhuizer om zijn eigen pindakaas te maken. Gewoon van pinda's zonder toegevoegde spullen.

Wat hij toen nog niet kon voorspellen is dat zijn 'pindaboerderij' zal uitgroeien tot een plek waar tientallen zorgbehoevenden hun plekje in de maatschappij zullen vinden.

Een artikel in de krant was het startschot van Willems interesse voor pinda's. Hij las over een pinda-overschot in de Verenigde Staten, die uit noodzaak maar werden fijngemalen en daaruit ontstond pindakaas. Dat is simpel, dacht Willem toen. "Waarom zou ik dat niet ook kunnen?"

Dit wakkerde de ambitie alleen maar meer aan. Samen met zijn vrouw Kathalijne ontwikkelde ze nieuwe smaken en begonnen ze uit de te breiden. Cathelijne was net gestopt met haar werk in de zorg. "Het werd te zwaar", legt Willem uit. "En ze was het niet eens met de manier waarop de zorg werd ingevuld."

De zorgboerderij

Om te kunnen uitbreiden met hun pindakaas-business, kocht het stel in 2016 een boerderij in Venhuizen. "Toen we die boerderij hadden dachten we gelijk: hier kunnen we meer mee."

Willems ondernemerschap gecombineerd met het zorgverleden van Kathalijne brengt ze op het idee om een zorgboerderij te beginnen. "Dan kunnen we meer doen dan alleen pindakaas maken", legt Willem uit. "Zo kunnen we echt wat betekenen voor de mensen om ons heen." Het blijkt een schot in de roos.

Er is een kleine irritatie te bespeuren als Willem praat over de manier waarop Nederland omgaat met de zorgbehoevende mensen. Volgens hem worden ze al te snel buiten de maatschappij geplaatst. Maar op de boerderij draaien ze 'gewoon' mee. Van winkelbediende tot pindastamper, ze werken allemaal samen om de potjes te vullen.

Tekst gaat door onder de foto.