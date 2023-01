Messen en pistolen worden standbeeld tegen zinloos geweld

Kunstenaar David Bade heeft een grote bak met schroot in zijn atelier staan. Als je goed kijkt, zie je dat het vernietigde messen en vuurwapens zijn. Van al dat ijzer gaat hij een standbeeld maken tegen zinloos geweld. Dit doet hij samen met jongeren die met wapens in aanraking zijn gekomen of kunnen komen. Daarnaast werkt David samen met diverse scholen om zoveel mogelijk leerlingen mee te laten denken over het beeld.

Het project "IJzervreter" wordt gemaakt in het atelier van David in Assendelft. In het beeld wordt schroot van ingeleverde wapens verwerkt. Het doel is om aandacht te geven aan de wapenproblematiek in Zaanstad.

Het project is een initiatief van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en de gemeente Zaanstad. Ieder donderdag en vrijdag is de kunstenaar aan het werk in zijn atelier aan het Kaaikhof en iedereen is welkom om te komen kijken en mee te denken over het kunstwerk.