Mysterie: wie zijn de 100 mensen op de schilderijen van Jilt Meines?

De afgelopen twintig jaar heeft Jilt Meines uit Tuitjenhorn zo'n 100 mensen geportretteerd. Na zijn overlijden in december 2021 kwamen zijn kinderen de schilderijen tegen. Ze hoeven ze niet allemaal te houden en willen graag de mensen die erop staan er blij mee maken. Maar wie zijn de geportretteerden? Zoon Anne-Kees (48) doet een oproep.

Links Jilt Meines, rechts een van zijn schilderijen - Privéfoto's

Jong, oud. Man, vrouw. Met of zonder bril, hoed of pet. Al die portretten staan op de zolder van het ouderlijk huis van Anne-Kees Meines. Zijn vader Jilt, die eind 2021 op 78-jarige leeftijd overleed, was van beroep handvaardigheidleraar op de school Viaanse Molen - eerder streekschool land- en tuinbouw - in Alkmaar. Maar in zijn vrije tijd schilderde hij graag. "Hij maakte pentekeningen, tekende met houtskool en ook abstract", vertelt Anne-Kees. Hij heeft sinds de eeuwwisseling tal van dorpsgenoten op het doek vereeuwigd. "Hij kreeg les van tekenleraar Tjeerd Sötemann, eerst bij hem thuis in Warmenhuizen en later - na zijn overlijden - in de naar hem vernoemde tekenschool in het Verenigingsgebouw aan de Oostwal", weet Anne-Kees. "Dan nam iemand een model mee en gingen de leerlingen diegene naschilderen. Maar mijn vader heeft ook vanuit huis geschilderd. Dan zag hij iemand voorbij lopen en vroeg hij of hij een foto van ze mocht maken. Dan schilderde hij dat na." In de video hieronder zijn een aantal van de schilderijen te zien die Jilt Meines maakte. Tekst gaat verder onder de video.

Schilderijen van Jilt Meines - NH Nieuws

"Soms kocht iemand het schilderij wat mijn vader van hem had gemaakt", zegt Anne-Kees. "Maar soms ook wilde hij het niet verkopen. Dan vond hij het te mooi en hield hij hem zelf." Alleen, nu zijn vader vrij plotseling is overleden, weet niemand wie er op de schilderijen staan. Anne-Kees is van plan om in het ouderlijk huis aan de Helt in Tuitjenhorn te trekken en heeft daarom nu het huis leeggehaald. De schilderijen liggen er echter nog. Ze zijn mooi, maar ze hoeven wat de zoon en de dochter van Jilt betreft niet aan hun muren te hangen. Lastig "Al is weggooien ook zonde", vindt Anne-Kees. "Het had makkelijker geweest als er namen op hadden gestaan. Nu is het vrij lastig. Het is hopen dat mensen zichzelf, of anderen, herkennen. Een broer, neef, vader of nichtje. Denk je jezelf te herkennen, neem mee en doe ermee wat je wil. We geven ze gratis weg. Rijk hoeven we er niet van te worden." Overigens heeft Anne-Kees van zichzelf geen schilderij. Hij lacht. "Wel van mijn vrouw. En ook van een nichtje, en van mijn moeder. Maar mijn vader kon soms ook vrij rigoureus zijn: als hij het schilderij niet mooi vond, dan kon hij het zomaar ineens overschilderen."

Schilderij Jilt Meines Privéfoto

