Middenvelder Reijnders tekent nieuw contract bij AZ

Begin januari werd er al gesproken over het verlengen van het contract van Reijnders. Toen vertelde hij aan AZ: “Zoals ik tijdens mijn vorige contractverlenging al zei, voelde ik veel vertrouwen van de club en mikte ik op een basisplaats. Dit seizoen heb ik mijn kans gegrepen. De afgelopen seizoenen kreeg ik al steeds meer speelminuten en vanaf de zomer wist ik dat dit mijn jaar moest worden. Ik ben blij met mijn persoonlijke groei en we hebben een bijzonder team. Ik heb het gevoel dat we tot veel in staat zijn. En ik doe mijn uiterste best om mijn bijdrage daarin te leveren.”

Sinds 2017 speelt Reijnders bij AZ. Hij kwam daarvoor uit voor PEC Zwolle en werd nog verhuurd aan RKC Waalwijk. Tijdens dit voetbalseizoen verscheen hij in alle 26 officiële duels aan de aftrap. Met vijf doelpunten en zes assists is Reijnders zeker aanwezig in het spel van AZ.