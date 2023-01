Alle masten sportveld R.K.S.V. Sint George vandaag vervangen na omvallen lichtmast

De gemeente Koggenland vervangt vanaf vandaag de masten aan het sportveld van R.K.S.V. Sint George in Spierdijk, waar twee weken geleden een lichtmast afbrak en terecht kwam tussen twee woningen achter het veld. Hoe de mast heeft kunnen afbreken, is nog niet duidelijk.

Nu het sportveld voorlopig niet beschikbaar is, worden trainingen en wedstrijden op andere velden bij de voetbalclub in Spierdijk ingeroosterd.

Vandaag worden de masten afgezaagd en eind deze week worden de nieuwe masten geleverd. Pas vanaf half maart kunnen de nieuwe masten geplaatst worden. Volgens de gemeente is daar een speciale machine voor nodig, die het gras niet beschadigd. Alleen is die voorlopig nog niet beschikbaar.

