Huizen knoopt gesprek aan met ongeruste asielzoekers over procedures

Een grote groep asielzoekers van de Huizer asielboot heeft grote zorgen over hun verdere verblijf in Nederland. Ze zeggen al tijden te wachten op meer duidelijkheid over onder meer het krijgen van een burgerservicenummer, waarmee ze zouden kunnen gaan werken. Ze gaan vandaag op het gemeentehuis een gesprek aan met de gemeente en aan afvaardiging van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

"De groep vroeg de gemeente om hulp om hun vragen te beantwoorden", vertelt de wethouder. "We hebben goede contacten met de groep en begrijpen hun onzekerheid."

Dat protest van een week geleden leidt vandaag tot een gesprek op het gemeentehuis, waar naast de wethouder ook een afvaardiging van het COA aanschuift om alle openstaande vragen nu wel te beantwoorden.

Rust keert terug

De wethouder verwacht dat met dat gesprek de rust op de boot ook terugkeert.

De asielzoekers wonen al een paar maanden op de asielboot in de haven van Huizen. Dat doen ze nog tot aan het voorjaar. Een week geleden bracht de gemeente nog naar buiten dat alles op de boot op rolletjes verloopt. "Daar staan we ook nog steeds achter. We zijn als gemeente heel tevreden over het reilen en zeilen en ook de vluchtelingen zijn dat. Ze zijn erg blij met de activiteiten en de taallessen. Hun vragen over het burgerservicenummer staan ook los van hoe het gaat op de boot. Daar hebben wij als gemeente ook geen invloed op."