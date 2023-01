Amsterdamse zaalvoetbalcoach El Morabiti stopt bij Lebo en richt z'n pijlen meer op Oranje

Na een periode van twaalf jaar zet Zaid el Morabiti een punt achter zijn tijd bij ASV Lebo. Dat maakte hij gister bekend aan de Amsterdamse zaalvoetbalclub. "Met pijn in m'n hart heb ik deze beslissing genomen, want ik heb hier een hele mooie tijd gehad."

Zaid el Morabiti als coach van Lebo - Orange Pictures

Wie aan Lebo denkt, denkt ook al snel aan Zaid el Morabiti. Acht seizoenen speelde hij voor de club uit Amsterdam-West en de afgelopen vier jaar als coach. "Voor de club was het wel een verrassing, alleen ik merkte dat ik stil stond in mijn ontwikkeling als trainer. Iedereen begreep mijn beslissing." Als speler veroverde de 38-jarige Amsterdammer de landstitel en supercup Dat deed hij als aanvoerder in 2016.

"Ik wil voor de prijzen spelen" ASV Lebo-coach Zaid el Morabiti

Oranje "Bij Lebo haalde ik het afgelopen seizoen energie uit het feit dat we veel jeugd de kans geven op het hoogste niveau", vertelt El Morabiti aan NH Sport. "Alleen wil ik ook echt voor de prijzen spelen. Dat is vrij lastig omdat we elk seizoen onze beste spelers kwijt raken." Dit seizoen combineerde de zaalvoetbalcoach zijn werkzaamheden bij Lebo al met een rol als assistent bij het Nederland team. "Hier leer ik enorm veel van. Bondscoach Miguel Andrés Moreno is echt een toptrainer en ik merkte dat ik enorm veel van hem oppik als we op pad zijn met interlandperiodes." Tekst loopt door onder de foto.

ASV Lebo-coach Zaid el Morabiti - Orange Pictures

"Inspireren" "Daarnaast wil ik meer tijd besteden aan het geven van mijn workshops 'Durf te dromen'. Jongeren inspireren dat je alles kan bereiken als je er maar in gelooft. Verder sta ik ook voor de klas als docent lichamelijke opvoeding en ik heb ook gezin met jonge kinderen." El Morabiti maakt het seizoen wel gewoon af bij Lebo. Inmiddels is de eredivisie van het zaalvoetbal aanbeland bij deel twee van het seizoen. De Amsterdammers zitten in de kampioenspoule en staan op de vierde plek. "We zitten op dit moment in een klein dipje, maar ik verwacht dat we uiteindelijk gaan mee strijden met de topploegen." Vrijdag gaat Lebo op bezoek bij FC Eindhoven.