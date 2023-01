Weer een explosie in Amsterdamse straat, dit keer schade aan woning en verhuurbedrijf

Voor de tweede keer in amper twee dagen heeft een explosie schade veroorzaakt aan een winkelpand in de Zeilstraat in Amsterdam-Zuid. Dit keer was het raak bij een verhuurbedrijf in bouwmaterieel.

Meerdere bewoners laten aan AT5 weten dat ze rond 0.40 uur een harde knal hoorden. Op beelden is te zien dat de explosie onder meer schade aan de ruiten heeft veroorzaakt.

Ook is de voordeur van een woning beschadigd, vertelt een woordvoerder van de politie. Het is niet bekend of er op het moment van de ontploffing mensen thuis waren.

EOD

De straat werd voor enige tijd afgezet door de politie. Ook de Explosieven Opruimingsdienst van Defensie (EOD) werd gealarmeerd. Die is ter plaatse om een mogelijke tweede ontploffing uit te sluiten.

Het pand ligt naast het café aan de Zeilstraat waar zondagavond rond 18.50 uur ook al een explosief afging. Het café kwam in 2021 ook al in het nieuws omdat daar meerdere schoten waren gelost. Of de explosies verband met elkaar hebben, kan de politie niet bevestigen.