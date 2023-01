Energiepioniers zoeken nieuwe wegen voor een duurzame toekomst

De energietransitie kan niet zonder pioniers die vooroplopen en de weg effenen voor de volgers. Die volgers komen nu in actie omdat ze de pijn van de dure energie in hun eigen portemonnee voelen. Iedereen zoekt naar mogelijkheden om duur gas en elektra te besparen. Maar de pioniers kijken al weer verder. Kiezen ze de volgende keer weer voor infraroodpanelen om hun huis te verwarmen. En is gelijkstroom, die je kunt delen met je buren, een goede oplossing? Pak An Groen duikt iedere week in de groen wereld van de duurzaamheid.