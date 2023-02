Is 'horrorflat' voor studenten en arbeidsmigranten nu wel leefbaar? Gemeente wil inspecteren

Een bedwantsenplaag, slecht onderhoud en beheer zorgden ervoor dat studenten de 'horrorflat' aan de Zijlweg in Haarlem massaal ontvluchtten. Arbeidsmigranten die er ook wonen, hadden geen keus om te verhuizen. De gemeente Haarlem gaat in maart weer kijken of de toestanden in de flat zijn verbeterd.

De gemeente had in oktober vorig jaar middels een brandinspectie al een bezoek gebracht aan de flat. Dat is voor de gemeente de enige mogelijkheid om eventuele misstanden aan te kaarten bij de verhuurder en de eigenaar van het pand aan de Westelijke Randweg. De burgemeester zei verder niets te kunnen ondernemen, zolang de Wet Goed Verhuurderschap niet door de Tweede Kamer is aangenomen.

Tijdens dat eerste bezoek zijn wel met de verhuurder en de eigenaar van het pand afspraken gemaakt over het bestrijden van de bedwantsen en ook het overige onderhoud. Eén van de studenten die al in mei vorig jaar over de gruwelijke situatie in de flat bij de Haarlemse gemeenteraad vertelde, is Ruben. Op de vraag hoe het er nu is, laat hij weten in de zomer in allerijl verhuisd te zijn. "Het was echt een exodus van studenten in die zomer", vertelt hij. Hij leefde een week in een tent, kon een paar keer 'couchsurfen' bij vrienden, maar woont nu zowaar in een 'normaal' huis in de stad.

Brandblusser

Ruben kent nog een paar bewoners van de flat. Tijdens een gezamenlijk bezoek aan zijn voormalige huisgenoten constateert hij dat de postsortering nu in ieder geval iets beter is. Alle post komt op hetzelfde adres binnen. Een situatie die daardoor de bewoners ook niet in staat stelt om huursubsidie aan te vragen. Dat is nog onveranderd. "Maar de post ligt nu per verdieping in bakken, dus niet meer op één hoop. Je liep voorheen nog wel eens een belangrijke brief mis in de puinhoop."

In het trappenhuis valt direct op dat er een briesje waait. Het raam in het koepeldak is nog niet dicht. Maar op de verdiepingen lijkt het nu lekvrij en in ieder geval is een nieuwe verflaag op de muren en de deuren aangebracht. De keukens lijken redelijk opgeruimd. Alleen her en der mist een brandblusser.