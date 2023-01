Advocaat Youssef Taghi "onmisbare schakel" in criminele organisatie van neef Ridouan

"Juist omdat verdachte advocaat was, moest hij weten hoe strafbaar zijn handelen was", zei de voorzitter van de rechtbank.

Hoewel de rechters niet konden vaststellen of de geboren Utrechter gedwongen was om als boodschappenjongen voor zijn neef te fungeren, speelde hij wel een sleutelrol in het kunnen voortzetten van zijn criminele activiteiten. Dat, in combinatie met het ondermijnende aspect voor de rechtsstaat, rechtvaardigt volgens de rechtbank de straf.



"Door als advocaat zo te handelen heeft verdachte niet alleen het vertrouwen van zijn beroepsgroep op grove wijze geschaad, maar ook het vertrouwen van de maatschappij in de advocatuur en in de rechtsstaat", aldus de voorzitter.

Ridouan Taghi onderhield via zijn neef contact met twee andere neven, zijn zoon en de Italiaanse maffiabaas Rafael Imperiale. Zaken die werden besproken waren onder andere een ontsnappingspoging voor Taghi, het voortzetten van de handel in drugs, het witwassen van geld en het omkopen van rechters en ambtenaren in Marokko.