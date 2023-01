Flinke stijging aantal auto-inbraken in de stad: ruim 6000 in totaal

Vorig jaar waren er in totaal 6.318 auto-inbraken in de stad, dat waren er 1.094 meer dan in 2021. Opvallend is dat Amsterdam met dit aantal flink boven andere gemeenten uit steekt. In de buurt van de Amsterdamse Poort en de Johan Cruijff Arena vonden er zelfs meer auto-inbraken plaats dan in 305 andere gemeenten in totaal.

In 2022 zijn er landelijk ruim 43.000 auto-inbraken geteld en dat is een stijging van 12 procent ten opzichte van een jaar eerder. Opvallend, want de afgelopen tien jaar was er juist een daling in het aantal inbraken te zien, zo meldt verzekeringsmaatschappij Independer na een onderzoek op basis van de meest recente nationale politiedata.

Bijna twee derde van alle incidenten in de provincie Noord-Holland vonden in onze stad plaats. "Het is verrassend dat het zo gestegen is, we weten alleen niet waar die stijging vandaan komt. Het laat in ieder geval een andere trend zien dan dat we gewend zijn. In Amsterdam waren de absolute aantallen het hoogst", vertelt Menno Dijks, auto-expert bij Independer.

Nummer 1

Vorig jaar werd er dus 6.318 keer ingebroken in auto's. Nergens vonden er zoveel auto-inbraken plaats als in Amsterdam. Zo waren er zelfs meer meldingen in de stad dan van de provincies Drenthe, Flevoland, Friesland, Groningen, Limburg en Zeeland samen.

Gemiddeld geldt voor een kans op auto-inbraak het provinciale gemiddelde van 70,2 auto-inbraken op 10.000 huishoudens. In Amsterdam is dat een stuk hoger, de kans op een auto-inbraak is hier 127,9 op 10.000 huishoudens.

Wat te doen?

Of de huidige trend van auto-inbraken zich zal doorzetten? "Dat blijft echt speculeren, daar kan ik echt geen voorspelling over doen", aldus Dijks. Wel geeft hij een aantal tips om inbraak in je auto te verkleinen. "Zo kun je verschillende beveiligingssystemen aanbrengen zoals alarminstallaties of een stuurslot. Ook kun je diefstal uit auto's verkleinen door geen waardevolle spullen in het zicht te leggen."

Een camera op een tactische plek, zoals bij je huis plaatsen zou inbraken voorkomen. "Ook helpt het om je auto 's avonds op een verlichte plek te parkeren. Maar als je een geliefde auto hebt en ze willen hem stelen, dan zullen ze er echt alles aan doen."