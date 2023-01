Moeten we ons verheugen op het 'nieuwe' loonstrookje? "Vooruit? Achteruit zal je bedoelen!"

Het is je misschien al opgevallen, maar sinds het nieuwe jaar ziet de loonstrook er bij de meeste mensen iets anders uit. Zo stijgt bijvoorbeeld het minimumloon en gaat de inkomstenbelasting wat omlaag. Goed nieuws zou je denken, maar op straat lijken de meningen daarover verdeeld.

Gaan we erop vooruit? - NH Nieuws

Wat is er allemaal veranderd? Allereerst is het minimumloon met 10.15 procent gestegen per 1 januari, hiermee komt het minimumloon neer op 12.40 euro bruto per uur bij een 36-urige werkweek. Daarnaast gaat de inkomstenbelasting omlaag in de eerste schijf. Je valt in deze schijf als je jaarlijks niet meer dan 73.071 euro verdient. Het belastingpercentage zakt van 37.07 procent naar 36.93 procent. Heb jij bijvoorbeeld een modaal salaris (3.086 euro per maand), dan ga je er maandelijks 91 euro op vooruit. Ook is de thuiswerkvergoeding gestegen in 2023 van 2 euro naar 2.15 euro per dag.

"Ze doen hun best... Maar ik zeg: wat ik vandaag koop is morgen weer een dubbeltje duurder", verzucht een vrouw in het winkelcentrum van Haarlem Schalkwijk. Ze krijgt maandelijks een AOW en een ABP-pensioen, en merkt net als vrijwel alle andere Nederlanders dat haar loonstrookje deze maand net even wat beter uitvalt dan vorig jaar. Maar: "Het compenseert alleen niet met hoe veel de boodschappen omhoog zijn gegaan." Doekje voor het bloeden En die mening lijkt iedereen toch wel te delen. De maatregelen die op Prinsjesdag werden aangekondigd door het kabinet zijn een doekje voor het bloeden, maar dekken bij lange na niet de hogere kosten voor de meeste Noord-Hollanders. "Wij zijn wel iets omhoog gegaan met onze AOW, en het pensioen is natuurlijk ook gestegen", merkt een vrouw voor het winkelcentrum op. "Alleen dat compenseert alleen niet met hoe veel de boodschappen omhoog zijn gegaan." Schijnverhoging Ook budgetcoach en adviseur op het gebied van geldnood Stella de Swart beaamt dat de maatregelen niet voldoende zijn. "Ik heb er gemengde gevoelens bij", vertelt ze. "Er wordt nu gemeld dat mensen iets extra's erbij krijgen, maar onder aan de streep staat het niet in verhouding."

"Voor veel mensen blijft het rondkomen gewoon nog steeds een hel" Stella de Swart, budgetcoach en adviseur op het gebied van geldnood

Bij het bekendmaken van het steunpakket was er al grote kritiek. Het pakket kost miljarden, maar een groot deel van dat geld is bestemd voor tijdelijke maatregelen om de koopkrachtcrisis de kop te bieden. Wat er met de maatregelen gebeurt als er in 2024 nog steeds hoge inflatie is, is nog niet duidelijk. "Eigenlijk is het een soort schijnverhoging", legt De Swart uit. Omdat alles duurder wordt, zijn minima volgens haar nog net zo hard aan het buffelen en puzzelen om rond te komen. Ook na de 'meevallers' op het loonstrookje. "De overheid zegt wel dat ze hiermee financiële ademruimte binnen", vervolgt ze. Maar volgens haar zullen de minima daar maar weinig van merken. "Voor veel mensen blijft het rondkomen gewoon nog steeds een hel", concludeert ze. "En dat blijft zorgelijk."

Stella de Swart, budgetcoach en expert op het gebied van armoede - NH Nieuws