Noordkop & Texel nl Is stroom delen met je buren een oplossing voor het overvolle elektriciteitsnetwerk?

Wettelijk is het verboden om elektriciteit met je buren te delen. Dat betekent dat zelf opgewekte stroom van je zonnepanelen alleen gebruikt mag worden in je eigen huis, of teruggeleverd aan het openbare net. Toch denkt energiepionier Pieter Jan Duineveld uit Breezand dat het delen van gelijkstroom de toekomst heeft. Met een proefproject wil hij laten zien dat een klein buurtnetwerk technisch kan en bovendien een oplossing kan zijn om het overvolle elektriciteitsnetwerk te ontlasten.

Het hart van de gelijkstroominstallatie in de meterkast - marcruyg/nhnieuws

Het huis van Pieter Jan is gasloos en energieneutraal. De zonnepanelen op het dak leveren voldoende stroom om alle apparaten te laten werken. Maar voor de ambitieuze bewoner is dat nog niet genoeg. De energie die hij zelf opwekt met windmolens en zonnepanelen is zogeheten 'gelijkspanning'. Om dat terug te leveren aan het openbare net moet dat omgezet worden naar 'wisselspanning', en dat kost energie. Zonde!, zo oordeelt Pieter Jan. Als hij zijn elektrische auto wil opladen moet die wisselspanning van het openbare net weer omgevormd worden naar gelijkspanning: dubbel zonde!

"Hij zoekt wel de rand op van wat er mag" Henry Looten, Stichting Gelijkstroom Nederland

Pieter Jan wil daarom samen met zijn buren een eigen stroomnetwerk op gelijkstroom aanleggen zodat omvormers overbodig zijn en er dus energie bespaard wordt. Met een buurtbatterij heeft de buurt straks voldoende opslagcapaciteit om de eigen stroom op te slaan zodat ook zonder zon alle apparaten blijven werken. Alleen in noodgevallen moet dan het bestaande openbare netwerk bijspringen. Op de dijk bij Breezand ontstaat dan een buurtnetwerk dat nagenoeg zelfvoorzienend is en geen last meer heeft van dure energie. Maar om stroom te kunnen delen met je buren moet nog wel de wet veranderd worden. Want voorlopig is dat verboden.