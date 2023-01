Met Bert Kops jr. naar de Klassieker kijken: "Ajax is de beste en wordt kampioen"

De Klassieker eindigde in een 1-1 gelijkspel. Met oud-worstelaar Bert Kops jr. bekeken wij de wedstrijd in een café in Purmerend. Vooraf was de ras-Amsterdammer overtuigd van een goede afloop. "Ajax zit in een moeilijke fase, maar ze gaan Feyenoord verslaan", klonk het voor de wedstrijd.

Toch kwam Ajax al snel achter en speelde de Amsterdammers een slechte eerste helft. "Het was dramatisch. Ik heb eigenlijk niets goed gezien", was het commentaar van de barman.

De Ajax-fans leken in een nederlaag te berusten, maar uit het niets werd het 1-1. In het café was de ontlading dan ook groot en geloofde men even in een overwinning. Dat gebeurde niet, maar na afloop blijft Kops in een kampioenschap geloven. "Blij met één punt. Nu blijft het gat met Feyenoord vijf punten. Ik ga je zeggen. Wij zijn Ajax, wij zijn de beste en worden kampioen."

NH Sport was de hele dag aanwezig en volgde de oud-worstelaar.