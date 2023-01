Sweelinck College komt terug op besluit na kritiek en blijft toch open

"Terugblikkend moeten we constateren dat we de consequenties voor leerlingen én medewerkers niet goed hebben uitgewerkt", laat bestuursvoorzitter Barbara Dijkgraaf weten in een brief aan de ouders. "Er waren nog geen afgestemde plannen, die zouden later ontwikkeld worden. Daardoor ontstond veel verwarring en onduidelijkheid. Het voorgenomen besluit leidde tot emoties en kritische vragen, dat betreuren we."

De middelbare school zou in eerste instantie de deuren sluiten omdat het aantal leerlingen de afgelopen vijf jaar steeds verder zou zijn afgenomen. "Wij kunnen met een dalend aantal leerlingen daarom niet meer de kwaliteit bieden die van ons verwacht mag worden", schreven ze toen aan de ouders. De ouders waren het er niet mee eens en begonnen een petitie tegen de sluiting, deze is ondertussen door ruim 700 mensen ondertekend.

Diploma halen?

De middelbare school zou nog wel dit en komend schooljaar openblijven. Leerlingen die in 2 mavo en 3 havo zitten zouden daardoor hun diploma nog kunnen halen. Andere leerlingen werd beloofd dat ze een 'passende plek' ergens anders zouden krijgen. Dat plan is nu definitief van tafel. "De leerlingen (en dat geldt voor alle leerjaren kunnen op het Sweelinck College blijven en een diploma halen", zo staat er in de brief.

Het bestuur wil door middel van gesprekken met de medewerkers, leerlingen en ouders het vertrouwen herstellen. "Laten we de krachten bundelen en in goed overleg en gezamenlijkheid ons inzetten voor het Sweelinck College."