Herman uit Bergen laat zien hoe hij zijn huis helemaal van het gas af kreeg

Het huis van Herman Engelbrecht in Bergen is helemaal van het gas af. Dat heeft hij bereikt met zonnepanelen, een doorstroomverwarmer, infraroodpanelen en een elektrische cv. In deze aflevering van Pak an Groen laat hij zien hoe dat zo voor elkaar heeft gekregen.

Herman heeft meerdere infraroodpanelen in zijn huis hangen. Deze panelen geven warmte af en gaan pas aan als Herman in de werkkamer zit of naar bed gaat. Een ideale oplossing, toch zou Herman de panelen een volgende keer niet aan het plafond, maar onder de vloer plaatsen. Want hij heeft nu een warm bovenlijf achter zijn bureau, maar koude voeten. Tekst gaat door onder de video.

infraroodpanelen als alternatief voor centrale verwarming - NH Nieuws

Daarnaast hangt in de badkamer een doorstroomverwarmer. Het is een klein kastje dat qua werking op een oude geiser lijkt, maar deze is volledig elektrisch. Zodra je de kraan opendraait heb je warm water, dat voorkomt verspilling, omdat je direct onder de douche kunt stappen. Tekst gaat door onder de foto.

direct warm water met een doorstroomverwarmer

De elektrische cv hangt in een keukenkast en verwarmt de vloerverwarming beneden. De cv staat op 40 tot hooguit 50 graden, omdat vloerverwarming genoeg heeft aan laag gradige temperaturen. De hoge elektriciteitskosten van dit moment vangt Herman op met de 15 zonnepanelen op het dak. Hij is blij met de keuze voor een gasloos huis. Tekst gaat door onder de foto.

de elektrische cv past in een keukenkast

