Buurtbewoners vreesden al langer voor de buurman waar brand ontstond in seniorenflat

De bewoners van de seniorenflat aan de Kastanjelaan in Enkhuizen schrikken zich gisteren rot als ze ineens meerdere brandweerauto's voor het gebouw zien met gillende sirenes. "Ik hoorde lawaai buiten, dus heb ik mijn gordijnen open gedaan. Maar ik zag de brand niet", vertelt één van de bewoners. Volgens diverse bewoners is er al vaker geklaagd bij de gemeente en wooncorporatie over de persoon waar de brand is ontstaan.

Wil Zuiver woont samen met haar man Henk beneden en hoeven gisteravond hun woning niet te verlaten. In plaats daarvan vangen ze een tiental bewoners op in hun woonkamer, terwijl ze afwachten of ze later die avond weer terug hun woning in mogen. "De buren waren erg geschrokken, we zaten op een gegeven moment zelfs aan de wijn", vertelt Wil.

'Een grote bende'

Later die avond komt ook de burgemeester langs bij het stel. Hij vertelt hen dat er nú stappen ondernomen gaan worden tegen de bewoner waar al vaker over geklaagd is. Er gaan verschillende geruchten rond over de man waar brand is ontstaan. Zo zou hij winkelkarretjes verzamelen, zouden er vliegen in zijn appartement zwermen. "Het is een bende binnen, gewoon niet normaal", zegt één van de bewoners.

NH Nieuws heeft wooncorporatie Welwonen om een reactie gevraagd. Zij geven aan niet in te kunnen gaan op individuele zaken. Wel betreuren ze wat er gisteravond is gebeurd. De gemeente bevestigd dat burgemeester Eduard van Zuijlen gisteren langs is geweest bij één van de buurtbewoners, en heeft gezegd met de situatie van de man 'bezig te zijn'. Omdat de woning van de man onbewoonbaar is verklaard, verblijft hij nu ergens anders. Verder kan de gemeente niks kwijt over de situatie.

De kat van de bewoner waar de brand uitbrak zou het niet overleefd hebben. De man is naar het ziekenhuis gebracht voor het behandelen van brandwonden.