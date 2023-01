Opknapbeurt voor vervallen Gronings 'boerderijtje' in Aerdenhout: "Het is een ruïne"

Als je het niet weet, loop je er zo aan voorbij. Midden in Aerdenhout staat een kleine versie van een Groningse boerderij, ook wel een 'folly' genoemd. Het pand is de afgelopen jaren flink in verval geraakt en de gemeente Bloemendaal geeft nu eenmalig een subsidie van 12.000 euro om het zeldzame 'boerderijtje' te kunnen restaureren.

Jelrick Claus gaat in Aerdenhout wonen en heeft het monument dan op zijn erf staan. Hij laat aan de binnen- en de buitenkant van het pand zien wat de gebreken zijn. "Het is nu een ruïne. Je kunt binnen wel rondkijken, maar niet te lang, want het is best gevaarlijk", doelt hij op het potentiële instortingsgevaar. En inderdaad, het is een bouwval. Zelfs binnen voel je de wind en de regen, zoveel tochtgaten zitten er in het pand. Het wordt de laatste jaren bewoond door duizenden spinnen.

Maar hoe bouwvallig het ook is, Jelrick is de boerderij steeds meer gaan waarderen. "Ik moet telkens lachen als ik ernaar kijk. Het maakt me vrolijk en ik vind het mooi dat er zo'n trapgeveltje op zit." Hij is blij met de hulp van de gemeente bij het herstel van de boerderij.

De boerderij werd rond 1950 gebouwd. De vader van het gezin liet het naast het huis bouwen als speelverblijf voor de kinderen. Hij kwam zelf ook uit Groningen.

Meer follies in Noord-Holland

In Noord-Holland staan meerdere 'follies', zo vertelt Wim Meulenkamp van stichting De Donderberggroep. "Het komt van het Engelse woord 'fool', wat dwaas betekent. Ik schrijf het daarom altijd op z'n Engels, met een -y aan het einde. In het meervoud is het wel met -ie." Hij schreef boeken over follies in Nederland, Engeland en België en zag de Groninger boerderij voor het eerst in 1994. "Toen was het pand nog in redelijk goede staat. Overigens worden follies altijd omschreven als 'gebouwen zonder enige vorm van nut', maar dat is niet zo. Meestal hebben ze wel degelijk een nut. Het vaak opvallende uiterlijk overtreft meestal de praktische invulling van de betreffende folly."

Meulenkamp noemt voorbeelden van follies in Broek in Waterland, op landgoed Elswout in Overveen en folly-huisjes in Amsterdam, nabij het Rijksmuseum. "Overigens worden we in Nederland altijd hartelijk ontvangen bij de eigenaren, maar in België moet je oppassen dat er niet iemand met een jachtgeweer achter je aankomt", lacht hij.

De komende jaren wordt het Groningse boerderijtje dus flink opgeknapt. Jelrick weet nog niet welke invulling hij het gaat geven. "Het wordt denk ik een hele mooie schuur. Ik zal het blijven onderhouden en zorg ervoor dat het mooi blijft."