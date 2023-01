Klemgereden en beroofd: twee mannen (34 en 26) bedreigd met vuurwapen in Berkhout

Op de Venneweg in Berkhout zijn afgelopen nacht een 34-jarige man en een 26-jarige man uit Hoorn in een auto klemgereden en met geweld beroofd. De politie zoekt getuigen.

De politie is een groot onderzoek gestart. Ze zoekt daarbij nadrukkelijk ook getuigen die de zwarte en witte auto in de nacht van zondag op maandag hebben zien rijden.

Wat er precies is buitgemaakt, maakte de politie niet bekend. Een woordvoerder laat aan NH Nieuws weten dat er onder meer geld is meegenomen. Hoeveel dat is, wordt nog onderzocht. Ook kan de politie nog niet veel zeggen over de toedracht van de overval.

De twee vrienden uit Hoorn reden rond middernacht over de Venneweg in Berkhout toen ze werden klemgereden door twee auto's. Er stapten meerdere personen uit en twee van hen stormden op het tweetal af. Omdat de deuren op slot zaten, werden de autoruiten ingetikt. Hierbij raakte de 34-jarige man gewond aan zijn hand. Het tweetal werd mishandeld en bedreigd met een vuurwapen en steekwapen. Ook moesten ze hun bezittingen afgeven. Na enkele angstige minuten vertrokken de overvallers.

Dit is een bericht van de gemeenschappelijke Westfriese nieuwsredactie

