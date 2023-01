De Peiling: er wordt te gevaarlijk gereden op N-wegen

Daarom vandaag de stelling: er wordt te gevaarlijk gereden op N-wegen.

Provinciale wegen zijn vaak levensgevaarlijk. We rijden er te hard, halen in waar het niet kan en 's nachts is het zicht vaak bar slecht. En dus gebeuren er op de beruchte Zeeweg bij Bloemendaal of de A.C. de Graafweg veel ongelukken. Die laatste weg wordt nu veiliger gemaakt , maar moeten we ons eigen rijgedrag niet aanpassen?