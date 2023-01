Amsterdam nl Beatrix 85 jaar: dierverzorger Van Rietschoten over haar ontmoeting met de voormalige koningin

Prinses Beatrix wordt op 31 januari 85 jaar. Voor deze serie vroegen we Noord-Hollanders naar hun speciale ontmoeting met de voormalige koningin. Deze keer is dat oud Artis-dierverzorger Sacha van Rietschoten. Ze ontmoette de koningin in 1988, tijdens het 150-jarig bestaan van de dierentuin.

Koningin Beatrix tijdens haar bezoek aan Artis - Anefo, Nationaal Archief

Klein rondje dierentuin Tot haar eigen verbazing, ze werkte pas een paar jaar bij Artis, werd Sacha van Rietschoten uitgekozen om de toenmalige koningin Beatrix te ontmoeten tijdens het 150-jarig bestaan van de dierentuin. "Alle anderen waren oudgedienden." Dat zij een vrouw is, speelde daarbij waarschijnlijk mee. In die tijd werkten er nog niet veel vrouwen in de dierentuin. "Er waren zes dierverzorgers die met haar mochten praten", weet Van Rietschoten nog. "Drie dierverzorgers stonden in het Klein Zoogdierenhuis en drie dierverzorgers, onder wie ik, stonden in het Reptielenhuis." Van Rietschoten was apenverzorger, maar voor deze gelegenheid stond ze dus op een andere plek. "Want zover ging de koningin de dierentuin helemaal niet in. Er was een rondje voor haar uitgestippeld om te wandelen. Dat werd allemaal geverfd. het heeft er nog nooit zo gelikt uitgezien." Lachend voegt ze er aan toe: "Maar alleen dat kleine rondje werd geverfd, hoor!"

"Normaal denk je: ik doe wat netjes aan, want ik ga de koningin een handje geven. Nu stonk ik gewoon naar aap" sacha van rietschoten, oud dierverzorger

Instructies Vooraf aan de ontmoeting moest Sacha met haar collega's bij directeur Lensink op kantoor komen, want als je de koningin ontmoet moet je eerst wel een paar dingen weten. "We mochten geen mevrouw zeggen, we moesten Majesteit zeggen. Je moeten wachten met een hand geven tot zij haar hand geeft. Dat vergat ik al, want op het moment dat iemand voor je staat geef je gewoon een hand." De dierverzorgers moesten ook gewoon hun werkkleding dragen. "Normaal denk je: ik doe wat netjes aan, want ik ga de koningin een handje geven Nu stonk ik gewoon naar aap."

Bijzonder Twee of drie vragen stelde de koningin en daarna ging ze weer door. "Je kan zeggen: wat een onzin, even praten met koningin. Is dat nou zo belangrijk. Maar het is natuurlijk wel leuk om dat meegemaakt te hebben. Er zijn er maar weinig die dat kunnen zeggen."