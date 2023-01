'Klein succesje' voor bewoners Blaricummermeent: Eteck verhoogt tarieven (nog) niet

Naast de stapel bezwaarschriften van bewoners is Eteck ook in gesprek gegaan met de gemeente Blaricum zelf. Op basis van deze gesprekken heeft de gemeente op de site een vraag-antwoordblokje gepubliceerd. Hierin wordt onder andere aangegeven dat de gemeente ris geschrokken van de tariefstijgingen en dit als toezichthouder in de gaten houdt.

"We zijn blij dat de gemeente zich ermee bemoeit, maar de antwoorden blijven nog een beetje vaag. Het mag wat ons betreft iets kritischer", aldus Gardien.

Shock door de wijk

Alle bewoners van de Blaricummermeent maken gebruik van de WKO met bronnen onder de wijk. Dit is een duurzaam alternatief om de woningen te kunnen kunnen opwarmen en af te koelen. De hele wijk is hierdoor gasvrij. Eteck beheert deze installatie en is daarmee leverancier van de infrastructuur. De bewoners huren de warmtepomp ook van dit bedrijf.