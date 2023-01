Huizen zet licht op groen voor voedselbos: "Dit is heel goed nieuws"

Nu de gemeente het licht op groen heeft gezet voor een voedselbos en pluktuin kunnen de vier initiatiefnemers uit Huizen los. "Dit is heel goed nieuws", stelt Margot Leeuwin, bedenkster van het Huizer voedselbos. Alleen slechte resultaten van het bodemonderzoek kunnen nog roet in het eten gooien.

De handrem op dit project is eraf gehaald door het college van burgemeester en wethouders. Vrijdag kwam het verlossende woord van B&W in een brief aan de gemeenteraad. Zij zijn positief over het idee van een voedselbos in het Stadspark langs de Randweg.

Volgens Leeuwin is de gemeente enthousiast over het voedselbosproject, omdat het een groen initiatief is, dat door inwoners is bedacht en ingediend. Wat het mooi maakt, is dat Huizers over enkele jaren voedsel kunnen plukken in dit stukje natuur aan de rand van de gemeente en dat het een breed gedeeld project is dat voor maatschappelijk verbinding, biodiversiteit en scholing zorgt.

Zelf fondsen werven

Leeuwin zegt blij te zijn dat het college enthousiast is, waardoor het voedselbos verder ontwikkeld kan worden. Dat betekent onder meer dat de initiatiefnemers nu een stichting kunnen oprichten. Dat biedt meteen de mogelijkheid om fondsen te gaan werven, want één van de eisen van de gemeente is dat de stichting zelf verantwoordelijk is voor de financiën, het beheer en het onderhoud.

"De gemeente blijft eigenaar van de grond en gaat in coproductie met de stichting het voedselbos inrichten. Het beheer komt in handen van de stichting, die we nu snel gaan oprichten. Hiermee hebben we eenzelfde overeenkomst als de kinderboerderij", meldt een tevreden initiatiefneemster.

Geld inpompen

Naast een subsidie voor het opstarten, pompt de gemeente ook geld in het bodemonderzoek. Duidelijk moet worden of de grond in het Stadspark wel geschikt is voor een voedselbos. Voor dit verkennende onderzoek trekt Huizen 7.300 euro uit.