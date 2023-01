Appartementencomplex in Enkhuizen ontruimd na brand

Een appartementencomplex aan de Kastanjelaan in Enkhuizen is ontruimd, nadat er zondagavond brand uitbrak. Het appartement waar de brand woedde, is volledig verwoest. Er zijn geen gewonden gevallen.

De brand was rond 22.00 uur weer onder controle. Daarna is alles geventileerd en zijn ook de overige appartementen gecontroleerd op schade.

Vermoedelijk ontstond de brand in de keuken op de eerste etage. Het appartement waar de brand woedde, is volledig verwoest.

#Inc de brand in het appartement aan de #Kastanjelaan te #Enkhuizen is onder controle. De omliggende woningen worden gecontroleerd op aanwezigheid van rook door de collega’s van de brandweer. @salvage_nl komt ter plaatse de schadeafhandeling.

