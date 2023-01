Rondje Velsen-Noord: inwoners laten wethouder knelpunten zien voor wandelaars

Volgens een groep wandelaars moet en kan het in Velsen-Noord een stuk beter als het gaat om toegankelijkheid. Op sommige plekken is het onmogelijk om met scootmobiel of kinderwagen te wandelen en om dat duidelijk te maken hebben de wandelaars wethouder Steijn uitgenodigd om te laten zien waar de knelpunten zijn.

Lucie Faber, een van de initiatiefnemers van deze wandeling, vertelt dat er ook bij de oversteek van de Wenckebachstraat richting de Gildenlaan een probleem is. "Dan kom je hier, en dan zijn er alleen fietspaden. We doen het maar toch voelt het niet veilig. Het is een enorm druk fietspad, met name aan het einde van de middag."

Volgens wethouder Steijn is het belangrijk om de opmerkingen van de inwoners serieus te nemen. Ze belooft dan ook om echt werk te maken van de situaties die veiliger kunnen. "Het mooie is dat er ook iemand meeliep met de scootmobiel. We hebben de opdracht om wijken toegankelijk te maken voor iedereen. Daar waar knelpunten zijn, moet iets gebeuren. Het is ook heel waardevol om iedereen te spreken."

De wethouder kan niet zeggen welke punten wel en niet aangepakt worden. In de nabije toekomst zal er nog een wandeling gepland worden waarbij ambtenaren van de gemeente Velsen ook aan zullen sluiten.