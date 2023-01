Supermarkt Hoofdweg beschadigd bij explosie

De hulpdiensten kregen rond 4.40 uur een melding van de explosie. Op beelden is te zien dat onder meer de ramen en zonnewering van de winkel beschadigd zijn. Ook is er brandschade.

Eerder op de avond was er ook in de Zeilstraat een explosie. Op het moment van de explosie waren daar mensen in het café aanwezig, maar er is volgens de politie niemand gewond geraakt.