Explosie bij café in Amsterdam, voor de tweede keer doelwit van geweld

Bij een café aan de Zeilstraat in Amsterdam is vanavond mogelijk een explosief afgegaan. Dit is niet de eerste keer dat het café het doelwit is van een aanslag.

Om 18:50 uur kwamen meerdere meldingen van een explosie binnen bij de politie. Het café aan de Zeilstraat in Amsterdam-West kwam in 2021 ook al in het nieuws omdat er meerdere schoten op het pand waren gelost. De Zeilstraat is momenteel voor alle verkeer afgesloten.

Volgens een woordvoerder van de politie is de Forensische Opsporing momenteel ter plaatse om onderzoek te doen. Op het moment van de explosie waren er mensen in het café aanwezig, maar er is volgens de politie niemand gewond geraakt. Het is nog niet bekend wat er precies is gebeurd. Ook de brandweer was ter plaatse, maar omdat de brand al geblust was hebben zij geen actie ondernomen.