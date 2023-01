Ondanks zesde duel zonder zege kan Ajax-trainer Schreuder leven met punt

In de Klassieker had Ajax voor rust weinig te vertellen en leken de dagen van trainer Alfred Schreuder geteld. Zijn ploeg keek tegen een achterstand aan, maar in de tweede helft bleek zijn ploeg toch over de gevraagde mentale weerbaarheid te beschikken. "Dat geeft ons een goed gevoel dat er nog veel meer in zit", zegt Schreuder na afloop.

Ajax worstelde in de eerste helft met het druk zetten van de Rotterdammers. Achterin hanteerde de ploeg van Schreuder daardoor vaak de lange bal, wat resulteerde in snel balverlies en weinig aanvallend gevaar. Een afstandsschot van Igor Paixão duwde Schreuder hoogstpersoonlijk op de rand van de afgrond. "In de aggresiviteit hadden zij de overhand."

"Als je niet wint bij Ajax, is er weinig rust" Ajax-trainer Alfred Schreuder

In de opstelling koos Schreuder voor Mohammed Kudus in de spits en moest hij Brian Brobbey en vleugelaanvaller Steven Bergwijn teleurstellen. Met de twee bankzitters binnen de ploeg ging het in de tweede helft aanzienlijk beter draaien bij Ajax. Schreuder prijst de instelling van zijn manschappen. "Ik zie dat er een goed team op het veld staat, dat het samen wil doen. Dat is heel belangrijk en dus ben ik tevreden met de teamprestatie." Schrijnende reeks De pijnlijke conclusie na de Klassieker is dat Ajax inmiddels zes competitiewedstrijden op rij niet heeft gewonnen. Nog altijd was 22 oktober (1-4 tegen RKC Waalwijk) de laatste zege voor de Amsterdammers. Toch voelt Schreuder de druk na dit resultaat niet nóg meer toenemen. "Als je niet wint bij Ajax, is er weinig rust", zegt de trainer die met zijn ploeg nu op de vijfde plaats in de eredivisie staat. Tekst loopt door onder de video.

De eredivisie gaat verder met een doordeweekse speelronde. Ajax sluit het midweekse programma op donderdag af met een thuiswedstrijd tegen FC Volendam. De aftrap is om 21.00 uur in de Johan Cruijff Arena.