Joodse schrijfster en oorlogsslachtoffer Etty Hillesum geëerd met eigen brug

In Amsterdam-Zuid is vanmiddag de Etty Hillesumbrug geopend door burgemeester Femke Halsema. Voorheen werd brug 409 onofficieel vaak de 'Muziekbrug' genoemd, vanaf vandaag draagt de brug de naam van de Joodse schrijfster.

Voorafgaand aan de opening was er een programma in het St. Ignatiusgymnasium. Er werden verschillende toespraken gehouden door onder anderen initiator Annemieke Bieringa. Ook de voorzitter van de Stichting Etty Hillesum Huis, Lotte Bergen, gaf een korte toespraak. Later onthulde de burgemeester een plaquette met het verhaal van Hillesum en een straatnaambord. Hierbij vertelde Halsema: "Haar werk helpt velen en zal ook blijven helpen, ook in de volgende generaties."

Etty Hillesum

Etty Hillesum was een Joodse schrijfster die in 1943 werd vermoord in Auschwitz. Oorspronkelijk kwam ze uit Middelburg, maar toen ze ging studeren verhuisde ze naar Amsterdam. Van 1937 tot 1943 woonde ze aan het Museumplein, waar ze ook haar dagboeken schreef.

In die tijd kreeg ze ook een relatie met Julius Spier, haar therapeut. Om naar zijn huis aan de Courbetstraat te fietsen, passeerde ze de 'Muziekbrug', zoals deze onofficieel vaak werd genoemd. Daarover schreef ze in haar dagboek: "We wonen niet onder hetzelfde dak. Ik ben van hem gescheiden door vijf straten, één hele lange en vier kleinere, door een brug en door een gracht.” Nu krijgt de desbetreffende brug haar naam, aangevraagd door de Stichting Etty Hillesum Huis. Zij wil, met de naar haar genoemde brug, meer aandacht vragen voor de Joodse schrijfster.

De bloemlezing van de dagboeken van Hillesum, Het verstoorde leven, kreeg wereldwijd bekendheid en werd in 18 talen vertaald.