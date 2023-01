Auto ramt pui, buurvrouw geschrokken: "Wat gebeurt er, wat is er aan de hand?"

Bij daglicht kun je pas goed zien hoe groot de ravage is die vannacht werd aangericht in de Dorpsstraat in Obdam. Omstreeks 03:30 uur knalde een taxibusje op een personenauto, die vervolgens de pui van een woning ramde. De bewoners lagen binnen te slapen. Wonder boven wonder raakte niemand bij het ongeluk gewond. De auto was van buurvrouw Cora Kortekaas: "Ik hoorde een klap en dacht dat mijn huisdieren iets omgooiden beneden", vertelt de buurvrouw terwijl ze de schade aan het huis van haar buurman bekijkt.

Pas toen ze beneden kwam en zag dat er niets met haar huisdieren aan de hand was, had ze in de gaten dat de klap door iets anders veroorzaakt werd. "Ik keek uit het raam en dacht: waar is mijn auto dan? Mijn auto hoort daar gewoon te staan. Toen deed ik de ramen open en toen zag ik dat mijn auto bij de buurman in de gevel stond geparkeerd."

Hoe de bestuurder van het taxibusje de macht over het stuur kon kwijtraken is onduidelijk. Volgens buurvrouw Cora was het vannacht niet bijzonder glad op de Dorpsstraat en was er ook geen alcohol in het spel. Volgens de buurvrouw was die conclusie het resultaat van een blaastest die de politie direct na het ongeluk afnam. Airbags Ook zou er geen sprake geweest zijn van extreem hoge snelheid, want de airbags van het taxibusje waren niet opgeblazen na het ongeluk. Hoe de aanrijding wel heeft kunnen gebeuren blijft dus nog een raadsel. Duidelijk is wel dat de drie auto's volledig total loss zijn afgevoerd en dat de gevel van een huis ernstig ontzet raakte.

Het huis van buurvrouw Cora lijkt geen schade te hebben. Het ongeluk kost haar wel haar auto. "Het is nu een verzekeringskwestie, de bestuurder van het busje heeft zijn schuld toegegeven en is ook verzekerd." Gezien de schade aan de voertuigen en het huis mag het een wonder heten dat er niemand gewond is geraakt.

