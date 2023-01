Zorgen om vermiste man (80) uit Amstelveen, politie zoekt in grensgebied A'dam

Een 80-jarige man uit de Amstelveense wijk Elsrijk is sinds gisteren vermist. De politie zoekt momenteel vooral op en rond de Kalfjeslaan, op de grens met Amsterdam, waar Gerrit voor het laatst is gezien.

Nadat gisteren via Burgernet was opgeroepen om uit te kijken naar een 80-jarige man die vanaf de Jan de Noordlaan in Westwijk werd vermist, deelde ook de politie haar zorgen over de man.

We vragen jullie aandacht voor deze vermissing. We maken ons zorgen om de man, alle tips zijn welkom. Heb je informatie? Neem direct contact met ons op via 112. https://t.co/kcFk82rzRC

Vanochtend werd er via Burgernet weer opgeroepen uit te kijken naar dezelfde man, maar nu in de omgeving van de Kalfjeslaan. Het signalement wijkt iets af van het signalement uit de oproep van gisteren, maar het gaat om dezelfde man, bevestigt een woordvoerder.

Een politiewoordvoerder laat weten dat er vooral in het gebied op en rond de Kalfjeslaan wordt gezocht, omdat de man daar voor het laatst gezien is. Wanneer de man daar is gezien, is niet bekend. Bij de zoekactie lijkt de politie inmiddels ook een helikopter in te zetten, melden getuigen aan NH Nieuws.

Signalement

Wie de man heeft gezien, wordt gevraagd de politie 112 te bellen. Het gaat om een 80-jarige, witte man met grijs haar, een baard en een snor. Hij draagt een wollen trui en een donkere joggingbroek.